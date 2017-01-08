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Андре Силва летом может перебраться в "Реал"

Нападающий "Порту" Андре Силва летом перейдет в "Реал", утверждает Daily Star.

Испанский клуб заплатит за 21-летнего игрока 58 миллионов евро. Сообщается, что стороны продолжают переговоры, но уже близки к соглашению. Также интерес к португальскому форварду проявляется лондонский "Арсенал".
Теги: Порту Реал Трансферы
Сегодня, 17:43
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