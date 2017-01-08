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Сборная Кот-д'Ивуара одержала волевую победу в товарищеском матче со Швецией

Сборная Кот-д'Ивуара победила команду Швеции в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Швеция - Кот-д'Ивуар 1:2

Голы: Канон, 39, Н'Гессан, 45+1, Сио, 50

Швеция: Абрахамссон, Вальквист, Брорссон, Па (Нильссон, 46), Саломонссон, Левицки (Аллансон, 74), Ольссон (Годдос, 74), Клаессон, Фрик (Исак, 62), Андерссон, Беркрот (Моберг-Карлссон, 62)

Кот-д'Ивуар: Гбоуо, Траоре, Орье (Багайоко, 77), Канон, Н'Гессан (Дели, 46), Ангбан (Дукуре, 46), Ди (Сери, 46), Кесси, Пепе (Градель, 46), Бони (Заха, 46), Калу (Сио, 46)

Предупреждения: Ди, 13, Н'Гессан, 25
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная Швеции
Сегодня, 18:03
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