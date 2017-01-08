Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:20
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
15:37
Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (3)
Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (3)
15:09
"Зенит": спасибо, Аксель! (видео) (21)
"Зенит": спасибо, Аксель! (видео) (21)
10:00
Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (18)
Вдова Шустикова: уверена на тысячу процентов, что решение об увольнении Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий (18)
09:10
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (8)
Ивелин Попов: слишком рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке" (8)
Тьерри Анри: в 2012 году забивал за "Арсенал" в качестве фаната (видео)
Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри признался, что его гол в ворота "Лидса" (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии в январе 2012 года является для него особенным. Напомним, тогда француз выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз", но на время перерыва в MLS подписал краткосрочный контракт с "канонирами".
"Один из моих последних матчей за "Арсенал" в Кубке Англии был особенным. Мой удар по воротам "Лидса", когда я вернулся в Лондон в 2012 году, это был мой любимый гол за "Арсенал". Он был очень личным. Конечно, тот гол не войдёт в историю Кубка Англии, но это был первый раз, когда я забил в качестве фаната. Все знают, что я не должен был вернуться, но я это сделал. Не должен был играть, но я играл. Это было очень эмоционально. Речь идёт не о техническом классе или счёте матча, а о значимости того гола лично для меня", — цитирует Анри The Sun.
"Один из моих последних матчей за "Арсенал" в Кубке Англии был особенным. Мой удар по воротам "Лидса", когда я вернулся в Лондон в 2012 году, это был мой любимый гол за "Арсенал". Он был очень личным. Конечно, тот гол не войдёт в историю Кубка Англии, но это был первый раз, когда я забил в качестве фаната. Все знают, что я не должен был вернуться, но я это сделал. Не должен был играть, но я играл. Это было очень эмоционально. Речь идёт не о техническом классе или счёте матча, а о значимости того гола лично для меня", — цитирует Анри The Sun.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.