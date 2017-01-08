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Тьерри Анри: в 2012 году забивал за "Арсенал" в качестве фаната (видео)

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри признался, что его гол в ворота "Лидса" (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии в январе 2012 года является для него особенным. Напомним, тогда француз выступал за "Нью-Йорк Ред Буллз", но на время перерыва в MLS подписал краткосрочный контракт с "канонирами".

"Один из моих последних матчей за "Арсенал" в Кубке Англии был особенным. Мой удар по воротам "Лидса", когда я вернулся в Лондон в 2012 году, это был мой любимый гол за "Арсенал". Он был очень личным. Конечно, тот гол не войдёт в историю Кубка Англии, но это был первый раз, когда я забил в качестве фаната. Все знают, что я не должен был вернуться, но я это сделал. Не должен был играть, но я играл. Это было очень эмоционально. Речь идёт не о техническом классе или счёте матча, а о значимости того гола лично для меня", — цитирует Анри The Sun.

Теги: Анри Арсенал
Сегодня, 18:13
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