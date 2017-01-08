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Арсен Венгер: в перерыве мы уже думали о вылете из Кубка Англии

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал итоги матча Кубка Англии против "Престона" (2:1).

"Сегодня мы были близки к провалу. "Престон" играл очень хорошо, особенно это касается первого тайма. В перерыве мы уже думали о вылете из турнира", – сказал Венгер ВВС.

Напомним, гол Оливье Жиру на последней минуте матча помог "канонирам" одержать победу.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 18:16
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