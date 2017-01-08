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Доменико Кришито посетил матч "Дженоа" - "Рома"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито посетил игру 19-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой", информирует Football Italia.

Кришито следит за игрой с трибуны. Ранее агент футболиста заявил, что в зимнее трансферное окно футболист не покинет "Зенит".
Теги: Кришито Дженоа Рома
Сегодня, 18:27
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