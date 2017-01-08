Юрген Клопп: это не тот результат, какой мы хотели получить

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче против "Плимута" (0:0) в рамках Кубка Англии.



"Это не тот результат, какой мы хотели получить. "Плимут" заслужил ничью и переигровку. Мы хорошо начали матч, но быстро потеряли терпение. Мы могли сыграть гораздо лучше. Я не знаю, сколько людей живет в Пилмут, но чувствовал, что весь Плимут был на футбольном поле", - цитирует Клоппа ВВС.