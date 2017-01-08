Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрген Клопп: это не тот результат, какой мы хотели получить

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче против "Плимута" (0:0) в рамках Кубка Англии.

"Это не тот результат, какой мы хотели получить. "Плимут" заслужил ничью и переигровку. Мы хорошо начали матч, но быстро потеряли терпение. Мы могли сыграть гораздо лучше. Я не знаю, сколько людей живет в Пилмут, но чувствовал, что весь Плимут был на футбольном поле", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 20:27
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно пиз.деть.
Столько народу, наверное, влетело. И столько экспрессов погорело.
С таким-то кэфом 1.1
Так и скажи договорняк скатали.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.