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Дарио Срна получил предложение от "Барселоны" с зарплатой в 2 млн евро в год

"Барселона" предлагает капитану донецкого "Шахтера" Дарио Срна контракт на полтора года с зарплатой в два миллиона евро за сезон, сообщает Jutarrnji List.

В данный момент в "Шахтере" хорват получает четыре миллиона в год. По информации источника, капитан "горняков" готов встретиться с руководством "Барселоны" и обсудить условия перехода.
Теги: Срна Барселона Шахтер
Сегодня, 20:46
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№2 Написал: паравоз (Сегодня, 21:12) #
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Цитата: Rusl0001
Капитану (!) ШАХТЕРА (!!) предлагают 2млн в БАРСЕЛОНЕ (!!!).
А у нас х.ева туча г.вна играет за такие и большие деньги.

точнее сказать, НЕ ИГРАЕТ СОВСЕМ.
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Капитану (!) ШАХТЕРА (!!) предлагают 2млн в БАРСЕЛОНЕ (!!!).
А у нас х.ева туча г.вна играет за такие и большие деньги.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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