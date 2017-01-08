Дарио Срна получил предложение от "Барселоны" с зарплатой в 2 млн евро в год

"Барселона" предлагает капитану донецкого "Шахтера" Дарио Срна контракт на полтора года с зарплатой в два миллиона евро за сезон, сообщает Jutarrnji List.



В данный момент в "Шахтере" хорват получает четыре миллиона в год. По информации источника, капитан "горняков" готов встретиться с руководством "Барселоны" и обсудить условия перехода.