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"Тоттенхэм" вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" дома переиграл "Астон Виллу" (2:0) и вышел в следующий раунд турнира.

Кубок Англии

1/32 финала

"Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 2:0

Гол: Дэвис, 74, Мин, 83

"Тоттенхэм": Ворм, Виммер, Картер-Викерс, Алдервейрелд (Н'Куду, 74), Дэвис, Триппьер, Дайер, Уинкс, Сиссоко (Инома, 86), Янссен (Алли, 62), Хын Мин

"Астон Вилла": Джонстон, Хаттон, Честер, Бейкер, Амави, Адома (Грин, 80), Единак (К. Дэвис, 80), Тшибола, Бакуна, Грилиш, Агбонлахор (Маккормак, 80)

"Мидлсбро" - "Шеффилд Уэнсдей" 3:0

Голы: Лидбиттер, 58, Негредо, 68, Рон, 90+1

"Мидлсбро": Айяла, Гьюзан, Рон, Клейтон (Даунинг, 62), Ледбиттер, Негредо, Стуани, Траоре (Фабио, 62), Френд, Чемберс, Эспиноса

"Шеффилд Уэнсдей": Лис, Лувенс, Palmer (Joao, 72), Уайлдсмит, Баннан, Джонс, Пудил, Рич, Уоллас (Макманаман, 46), Флетчер (Nuhiu, 71), Форестьери

Предупреждения: Негредо, 23, Флетчер, 27, Рон, 48, Баннан, 57, Ледбиттер, 60

Удаления: Айяла, 59
Теги: Тоттенхэм Астон Вилла
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