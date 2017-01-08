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Дерек Адамс: мы не позволили "Ливерпулю" ничего создать у наших ворот

Главный тренер "Плимута" Дерек Адамс прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ливерпуля" (0:0) в Кубке Англии.

"Мы здорово сыграли в обороне. Мы не позволили "Ливерпулю" ничего создать у наших ворот. При этом мы сами имели несколько возможностей. В перерыве мы понимали, что "Ливерпуль" второй тайм проведет в другом темпе, и мы это выдержали", - цитирует Адамса ВВС.
Сегодня, 21:08
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