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Александр Гладкий может перейти в "Фенербахче"

Нападающий "Динамо" Александр Гладкий в зимнее трансферное окно может перейти в "Фенербахче", передает Spor Toto.

Турецкая команда уже вышла на представителей игрока.

Гладкий перешел в "Динамо" летом прошлого года из "Шахтера" на правах свободного агента.
Теги: Шахтер Фенербахче
Сегодня, 21:29
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№1 Написал: дима 3 (Сегодня, 21:47) #
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А Миколо ОстрiЙ может перейти в Кунь Лунь
Регистрация: 9.12.2016
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