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Роналдо: "Реал" должен бороться за все титулы

Бывший игрок "Реала" и сборной Бразилии Роналдо надеется, что мадридская команда сумеет сделать требл в этом сезоне.

"Реал" должен бороться за все титулы. Надеюсь, они оформят требл. Роналду? Он обязательно поборется за то, чтобы получить "Золотой мяч" в пятый раз", — приводит слова Роналдо BeIN Sports.
Теги: Роналдо Реал
Сегодня, 21:51
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