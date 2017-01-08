Киран Триппьер: всегда готов помочь команде

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер прокомментировал победу своей команды в матче против "Астон Виллы" (2:0) в Кубке Англии.



"Мы очень рады. Нам пришлось трудно, но мы смогли сломить сопротивление соперника. Мы правильно сыграли во втором тайме. Я всегда готов помочь команде", - цитирует футболиста ВВС.