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Киран Триппьер: всегда готов помочь команде
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер прокомментировал победу своей команды в матче против "Астон Виллы" (2:0) в Кубке Англии.
"Мы очень рады. Нам пришлось трудно, но мы смогли сломить сопротивление соперника. Мы правильно сыграли во втором тайме. Я всегда готов помочь команде", - цитирует футболиста ВВС.
"Мы очень рады. Нам пришлось трудно, но мы смогли сломить сопротивление соперника. Мы правильно сыграли во втором тайме. Я всегда готов помочь команде", - цитирует футболиста ВВС.
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