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"Милан" одолел "Кальяри" (1)
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"Милан" одолел "Кальяри"
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" с минимальным счетом переиграл "Кальяри".
Чемпионат Италии
19 тур
"Милан" - "Кальяри" 0:0
Голы: Бакка, 88
"Милан": Доннарумма, Абате (Антонелли, 27), Шильо, Палетта, Романьоли, Локателли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Пашалич (Лападула, 79), Бакка, Ньян, Сусо
"Кальяри": Рафаэл, Пизакане, Капуано, Чеппители, Алвеш, Дженнаро, Исла, Барелла, Дессена (Джаннетти, 90+2), Сау (Боррьелло, 73), Фариас (Педро, 78)
Предупреждения: Исла, 89
Чемпионат Италии
19 тур
"Милан" - "Кальяри" 0:0
Голы: Бакка, 88
"Милан": Доннарумма, Абате (Антонелли, 27), Шильо, Палетта, Романьоли, Локателли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Пашалич (Лападула, 79), Бакка, Ньян, Сусо
"Кальяри": Рафаэл, Пизакане, Капуано, Чеппители, Алвеш, Дженнаро, Исла, Барелла, Дессена (Джаннетти, 90+2), Сау (Боррьелло, 73), Фариас (Педро, 78)
Предупреждения: Исла, 89
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