Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Милан" одолел "Кальяри"

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" с минимальным счетом переиграл "Кальяри".

Чемпионат Италии

19 тур

"Милан" - "Кальяри" 0:0

Голы: Бакка, 88

"Милан": Доннарумма, Абате (Антонелли, 27), Шильо, Палетта, Романьоли, Локателли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Пашалич (Лападула, 79), Бакка, Ньян, Сусо

"Кальяри": Рафаэл, Пизакане, Капуано, Чеппители, Алвеш, Дженнаро, Исла, Барелла, Дессена (Джаннетти, 90+2), Сау (Боррьелло, 73), Фариас (Педро, 78)

Предупреждения: Исла, 89
Теги: Милан Кальяри
Сегодня, 22:05
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (0)

Кальяри самую малость не дотерпели...
Регистрация: 24.10.2012
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.