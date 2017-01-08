Айтор Каранка: если бы играли вторым составом в Кубке Англии, то проиграли бы

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка прокомментировал победу своей команды в матче против "Шеффилда" (3:0) в Кубке Англии.



"Кубок Англии очень важен для нас. Если бы играли вторым составом, то проиграли бы. Это был типичный матч Кубка Англии. Мы должны играть агрессивнее, что и показали во втором тайме", - цитирует Каранку ВВС.