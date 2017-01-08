Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:05
"Милан" одолел "Кальяри" (1)
"Милан" одолел "Кальяри" (1)
16:20
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
Борис Игнатьев: думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть Смолова в составе своей команды
15:37
Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (4)
Федор Щербаченко: видеоповторы должны смотреть эксперты – судьи сами не должны куда-то бежать для этого (4)
15:09
"Зенит": спасибо, Аксель! (видео) (22)
"Зенит": спасибо, Аксель! (видео) (22)
"Сельта" одержала уверенную победу над "Малагой"
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своём поле принимала "Малагу".
Чемпионат Испании
17 тур
"Сельта" - "Малага" 3:1
Голы: Аспас, 7, Васс, 60, Фонтас, 73, Васс, 86
"Сельта": Рубен, Мальо, Хонни, Кабраль, Фонтас, Радоя (Гомес, 85), Васс, Диас, Гвидетти (Диоп, 64), Аспас, Бонгонда (Систо, 70)
"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Торрес (Льоренте, 12), Вильянуэва, Камачо, Форнальс (Хуанпи, 56), Ресио, Кастро (Родригес, 79), Сантос, Рамирес
Предупреждения: Форнальс, 29, Ресио, 49, Камачо, 77, Гомес, 85, Карлос, 90
Чемпионат Испании
17 тур
"Сельта" - "Малага" 3:1
Голы: Аспас, 7, Васс, 60, Фонтас, 73, Васс, 86
"Сельта": Рубен, Мальо, Хонни, Кабраль, Фонтас, Радоя (Гомес, 85), Васс, Диас, Гвидетти (Диоп, 64), Аспас, Бонгонда (Систо, 70)
"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Торрес (Льоренте, 12), Вильянуэва, Камачо, Форнальс (Хуанпи, 56), Ресио, Кастро (Родригес, 79), Сантос, Рамирес
Предупреждения: Форнальс, 29, Ресио, 49, Камачо, 77, Гомес, 85, Карлос, 90
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.