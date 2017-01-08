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"Сельта" одержала уверенную победу над "Малагой"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своём поле принимала "Малагу".

Чемпионат Испании

17 тур

"Сельта" - "Малага" 3:1

Голы: Аспас, 7, Васс, 60, Фонтас, 73, Васс, 86

"Сельта": Рубен, Мальо, Хонни, Кабраль, Фонтас, Радоя (Гомес, 85), Васс, Диас, Гвидетти (Диоп, 64), Аспас, Бонгонда (Систо, 70)

"Малага": Камени, Росалес, Карлос, Торрес (Льоренте, 12), Вильянуэва, Камачо, Форнальс (Хуанпи, 56), Ресио, Кастро (Родригес, 79), Сантос, Рамирес

Предупреждения: Форнальс, 29, Ресио, 49, Камачо, 77, Гомес, 85, Карлос, 90
Теги: Сельта Малага
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