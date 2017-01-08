Пепе Рейна: Сильвестве нарушил правила и был справедливо удален

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна прокомментировал победу над "Сампдорией" (2:1) в чемпионате Италии.



"Сильвестре, определенно, нарушил правила. Поэтому считаю, что главный арбитр встречи принял правильное решение, показав ему вторую желтую карточку. В том эпизоде был контакт, я чувствовал его. На повторе его можно не заметить, но фол, определенно, был. Кроме того, Сильвестре и сам не особо протестовал", - цитирует Рейну Sky Sports Italia.