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"Барселона" не может договориться с Ракитичем о новом контракте

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич ведет переговоры с каталонским клубом о новом контракте, сообщает Sport.

За переговорами внимательно наблюдают представители туринского "Ювентуса", который рассчитывает подписать хорватского хавбека.
Теги: Барселона Ракитич
Вчера, 22:47
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11) #
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Китай!
Регистрация: 11.08.2008
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