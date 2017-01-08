"Барселона" не может договориться с Ракитичем о новом контракте

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич ведет переговоры с каталонским клубом о новом контракте, сообщает Sport.



За переговорами внимательно наблюдают представители туринского "Ювентуса", который рассчитывает подписать хорватского хавбека.