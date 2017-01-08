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Маурисио Почеттино: в Кубке Англии всегда сложно играть

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче против "Астон Виллы" (2:0) в Кубке Англии.

"В Кубке Англии всегда сложно играть. Нам противостоял организованный соперник, играть против которого было очень сложно. Этот матч был хорошей возможностью для некоторых игроков показать себя. Я рад за них, за то, что нам удалось победить", - цитирует Почеттино ВВС.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Вчера, 23:02
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