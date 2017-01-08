Бен Дэйвис: первый гол в ворота "Астон Виллы" имел решающее значение

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэйвис прокомментировал победу своей команды в матче против "Астон Виллы" (2:0) в Кубке Англии.



"Первый гол имел решающее значение. У нас до него было много ошибок. И гол пришел очень вовремя. Мы надеемся выиграть Кубок. Для этого мы должны иметь менталитет побед", - цитирует Дэйвиса ВВС.