Фелипе Мело официально стал игроком "Палмейраса"

Полузащитник "Интера" Фелипе Мело официально стал игроком "Палмейраса", сообщает пресс-служба бразильского клуба.



33-летний хавбек подписал контракт до 2019 года. Отметим, что Мело является воспитанником "Фламенго". В Европе он выступал за "Мальорку", "Расинг", "Альмерию", "Фиорентину", "Ювентус", "Галатасарай" и "Интер". на его счету 22 матча за сборную Бразилии.