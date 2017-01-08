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Фелипе Мело официально стал игроком "Палмейраса"

Полузащитник "Интера" Фелипе Мело официально стал игроком "Палмейраса", сообщает пресс-служба бразильского клуба.

33-летний хавбек подписал контракт до 2019 года. Отметим, что Мело является воспитанником "Фламенго". В Европе он выступал за "Мальорку", "Расинг", "Альмерию", "Фиорентину", "Ювентус", "Галатасарай" и "Интер". на его счету 22 матча за сборную Бразилии.
Теги: Интер Палмейрас
Вчера, 23:13
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