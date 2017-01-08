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Биксант Лизаразю: Зидан начал очень хорошо тренерскую карьеру и продолжит в том же духе

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями о главном тренере "Реала" Зинедине Зидане.

"Это невероятно, что Зизу выиграл Лигу чемпионов всего через несколько месяцев после назначения. Люди, которые не знают его, не понимают, насколько он решителен. Он ничего не делает по кусочкам, всю свою карьеру Зидан построил очень последовательно. Он знает, как найти нужные слова для игроков. Зизу начал очень хорошо в качестве тренера и продолжит в том же духе", - цитирует Лизаразю официальный УЕФА.
Теги: Зидан Реал
Вчера, 23:18
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