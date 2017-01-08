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Натан Аке вернулся в "Челси"

Защитник "Челси" Натан Аке вернулся в команду, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Первую часть сезона он провёл на правах аренды в составе "Борнмута". В нынешнем сезоне АПЛ голландский футболист принял участие в 10 матчах, забил три гола и отметился тремя результативными передачами.
Теги: Борнмут Челси
Вчера, 23:28
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