Натан Аке вернулся в "Челси"

Защитник "Челси" Натан Аке вернулся в команду, сообщает пресс-служба лондонского клуба.



Первую часть сезона он провёл на правах аренды в составе "Борнмута". В нынешнем сезоне АПЛ голландский футболист принял участие в 10 матчах, забил три гола и отметился тремя результативными передачами.