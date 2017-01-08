Рикарду Карвалью будет играть за команду Андре Виллаш-Боаша

Защитник Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Китае, сообщает TransferMarkt China.Португалец тренируется в составе "Шанхай СИПГ", главным тренером которого является Андре Виллаш-Боаш.Последним клубом Карвалью был "Монако", который не стал продлевать контракт с защитником.