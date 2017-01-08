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Рикарду Карвалью будет играть за команду Андре Виллаш-Боаша

Защитник Рикарду Карвалью продолжит карьеру в Китае, сообщает TransferMarkt China.

Португалец тренируется в составе "Шанхай СИПГ", главным тренером которого является Андре Виллаш-Боаш.

Последним клубом Карвалью был "Монако", который не стал продлевать контракт с защитником.

Рикарду Карвалью будет играть за команду Андре Виллаш-Боаша
Теги: Шанхай СИПГ
Вчера, 23:46
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