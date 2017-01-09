Гол Лионеля Месси спас "Барселону" от поражения в матче с "Вильярреалом"

"Барселона" в гостях сыграла вничью с "Вильярреалом" в матче 17-го тура испанской Примеры.



Чемпионат Испании. 17 тур



"Вильярреал" - "Барселона" - 1:1



Голы: Сансоне, 51, Месси, 90+2



"Вильярреал": Асенхо - Мусаккио, (Альваро, 90), Коста, Марио Гаспар, Руис - Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне - Пато, (Кастильехо, 84).



"Барселона": тер Стеген - Суарес, Пике, Динь, (Туран, 80), - Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, (Д. Суарес, 75), Серджи Роберто, Иньеста - Месси, Неймар.



Предупреждения: Коста, 77, Сансоне, 85, Роберто, 85, Пике, 89



Удаление: Коста, 90