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Гол Лионеля Месси спас "Барселону" от поражения в матче с "Вильярреалом"
"Барселона" в гостях сыграла вничью с "Вильярреалом" в матче 17-го тура испанской Примеры.
Чемпионат Испании. 17 тур
"Вильярреал" - "Барселона" - 1:1
Голы: Сансоне, 51, Месси, 90+2
"Вильярреал": Асенхо - Мусаккио, (Альваро, 90), Коста, Марио Гаспар, Руис - Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне - Пато, (Кастильехо, 84).
"Барселона": тер Стеген - Суарес, Пике, Динь, (Туран, 80), - Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, (Д. Суарес, 75), Серджи Роберто, Иньеста - Месси, Неймар.
Предупреждения: Коста, 77, Сансоне, 85, Роберто, 85, Пике, 89
Удаление: Коста, 90
Чемпионат Испании. 17 тур
"Вильярреал" - "Барселона" - 1:1
Голы: Сансоне, 51, Месси, 90+2
"Вильярреал": Асенхо - Мусаккио, (Альваро, 90), Коста, Марио Гаспар, Руис - Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне - Пато, (Кастильехо, 84).
"Барселона": тер Стеген - Суарес, Пике, Динь, (Туран, 80), - Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, (Д. Суарес, 75), Серджи Роберто, Иньеста - Месси, Неймар.
Предупреждения: Коста, 77, Сансоне, 85, Роберто, 85, Пике, 89
Удаление: Коста, 90
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