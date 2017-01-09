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"Ювентус" разобрался с "Болоньей", Игуаин сделал дубль

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" дома уверенно переиграл "Болонью". Аргентинский форвард туринцев Гонсало Игуаин оформил дубль.

Эта победа стала для "старой синьоры" 26-й подряд в домашних матчах, что является новым рекордом.

Чемпионат Италии. 19 тур

"Ювентус" - "Болонья" - 3:0

Голы: Игуаин, 7, 54, Дибала, 41

"Ювентус": Нето - Лихтштайнер, Кьеллини, Бардзальи - Хедира, (Ринкон, 81), Асамоа, Стураро, Маркизио, Пьянич, (Куадрадо, 70), - Дибала, Игуаин, (Манджукич, 73).

"Болонья": Миранте - Масина, Майетта, Иконому, Торосидис - Вивиани, Донса, Джемаили, (Пульгар, 71), Крейчиm (Риццо, 71), - Ди Франческо, Дестро.

Предупреждения: Лихтштайнер, 17, Торосидис, 35.
Теги: Ювентус Болонья
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