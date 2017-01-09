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"Зенит" и ЦСКА проявляют интерес к колумбийскому нападающему Орландо Беррио
Президент клуба "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен "Зениту" и ЦСКА. 25-летний колумбиец оценивается в 6-10 миллионов евро.
Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ" и в прошлом году дебютировал в сборной Колумбии. Он способен играть на позиции центрального или крайнего форварда.
СЭ
Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ" и в прошлом году дебютировал в сборной Колумбии. Он способен играть на позиции центрального или крайнего форварда.
СЭ
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