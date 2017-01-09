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"Зенит" и ЦСКА проявляют интерес к колумбийскому нападающему Орландо Беррио

Президент клуба "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен "Зениту" и ЦСКА. 25-летний колумбиец оценивается в 6-10 миллионов евро.

Беррио является воспитанником "Атлетико Насьональ" и в прошлом году дебютировал в сборной Колумбии. Он способен играть на позиции центрального или крайнего форварда.

СЭ
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 00:56
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№2 Написал: Butcher (Сегодня, 01:48) #
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Максим I,
Причём на первоисточнике про ЦСКА ни строчки)))

President of Atletico Nacional said that in a few days Berrio will become the player of Zenit.

Juan Carlos de la Cuesta: in negotiations we are with Zenit, and many are close to contract. If everything goes as it should, in the next few days Berrio will go to St. Petersburg to sign a contract with Zenit. Zenit is one of the best clubs in Europe and the world, and knows how to contact you, they were very cultural and know what they want. The price of the contract will be around 6-7 million euros.
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:13) #
  • +1
  •  (3)

Хватит откровенную лажу жирным шрифтом выделять!
1-е: какой "Зенит"? Пензенский чтоль? Беррио чОрный!
2-е: какие 6-10? За сборную Колумбию вышел раз на замену с Парагваем, клуб тоже никакой - откуда такая цена? На трансфермаркте цена 1 лям. Точка.
ПыСы РуФу всё желтее и желтее, так скоро до "Известий" скатитесь.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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