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Мирча Луческу хочет видеть в "Зените" молодого полузащитника из Румынии

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Вииторула" Рэзвану Марину, информирует prosport.ro.

Сообщается, что 20-летний хавбек является кандидатурой главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

За трансфер футболиста руководство "Зенита" готово заплатить 3 миллиона евро . Помимо питерцев Марином интересуются "Рома" и "Ювентус".
Теги: Зенит
Сегодня, 01:09
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