Вадим Скрипченко: стремимся, чтобы "Крылья" каждый матч играли, как со "Спартаком"

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о трансферах в зимний период и задачах самарского клуба на весеннюю часть чемпионата.- Это футболист стартового состава, который определял лицо команды, был ее лидером. Уже продчеркивал, что мне жаль терять такого игрока, который был лидером не только на поле, но и в раздевалке, при подготовке к играм, на тренировках. Есть сожаление, что Ибрагим покинул нашу команду, но это часть жизни. Цаллагов, как профессионал, сделал шаг вперед в своем развитии. Рад за него. Мы же постараемся восполнить потерю приобретением качественного игрока на эту позицию.- Повторюсь – если говорить о позиции, на которой играл Ибрагим, мы будем ее закрывать.- Сегодня мы так далеко вперед не заглядываем. Остается 13 игр. Естественно, мы улучшили свое турнирное положение. Оно нам позволяет находиться в хорошем эмоциональном состоянии и с оптимизмом смотреть в будущее. Но, естественно, вся борьба – во второй части чемпионата. Свободно с нашим 15-ю очками ситуация чувствовать себя не позволяет. Поэтому задача – сохранить команду в премьер-лиге.- Качественная и профессиональная подготовка к игре со стороны команды и тренерского штаба. Стопроцентное выполнение футболистами установки. Игроки получили удовольствие от ее выполнения и заслужили победу.- Сейчас говорить, что мы в каждой игре станем демонстрировать такой футбол, не приходится. Но будем к этому стремиться – чтобы это было, надо качественно провести подготовку и сохранить то хорошее, что имели в концовке осенней части чемпионата.- Безусловно, мы обращаем внимание на перспективных ребят из «молодежки». Хотим давать им шанс. А участие в тренировках главной команды – это главное для них. Парни прогрессируют, чувствуя доверие.- По крайней мере, на сегодняшний день у нас все хорошо, потрясений не происходит. Это главное. Мы хорошо встретили новый год и во всеоружии подходим к сборам. Рассчитываем на всех игроков, кто был в осенней части чемпионата, кроме, естественно, Цаллагова. Если интерес к конкретным игрокам у кого-то появится во время сборов, будем рассматривать предложения. Пока говорить о том, что по кому-то есть конкретика, не приходится.- Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду.