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Президент "Урала": форварды вымирают как динозавры

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб активно ищет нападающего.

"Во всем мире клубы ищут форвардов. Мы не исключение. Они вымирают как динозавры. Ну, вот где взять хорошего исполнителя? Что касается Погребняка, то он в наши планы не входит. И потом, мы же понимаем, какая у него зарплата.

Правда ли, что можем продлить контракт с Павлюченко? Сейчас после отпуска сядем и обсудим. Посмотрим, как Рома себя чувствует, хочет ли он продолжать. Иногда ведь люди устают, хотят быть к семье поближе. Мы к нему очень тепло относимся. Для нас Рома играет большую роль. Поговорим о контракте", - передает слова Иванова "СЭ".
Теги: Урал Павлюченко
Сегодня, 08:25
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