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Александр Караваев забил гол и отдал голевую передачу в первом матче за "Фенербахче" (видео)

Полузащитник "Фенербахче" Александр Караваев, который недавно перебрался в Стамбул из "Шахтера" на правах аренды, оформил гол и голевую передачу в дебютном матче за турецкий клуб.

Украинец на 36-й минуте вышел на замену в товарищеской игре против "Денизлиспора" (5:1).



Теги: Фенербахче
Сегодня, 08:30
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№1 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 08:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
забавный рикошет...)
Регистрация: 20.10.2008
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