Александр Караваев забил гол и отдал голевую передачу в первом матче за "Фенербахче" (видео)







Полузащитник "Фенербахче" Александр Караваев, который недавно перебрался в Стамбул из "Шахтера" на правах аренды, оформил гол и голевую передачу в дебютном матче за турецкий клуб.Украинец на 36-й минуте вышел на замену в товарищеской игре против "Денизлиспора" (5:1).