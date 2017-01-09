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Доменико Кришито: мне комфортно в России, хотя однажды я вернусь в "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито побывал на матче 19-го тура Серии А "Дженоа" - "Рома" (0:1).

"Во время перерыва в чемпионате России вернулся в Геную, чтобы посмотреть интересную игру.

Мое сердце всегда будет принадлежать "Дженоа". Я слежу за командой и всегда говорил, что однажды вернусь туда, хотя сейчас мне комфортно в России.

Завтра я возвращаюсь в "Зенит". Мы с командой отправимся на сборы в Дубай", - цитирует Кришито Calciomercato.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 08:56
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