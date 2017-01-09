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"Зенит" разрешил Николасу Ломбертсу вести переговоры с "Галатасараем"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу дал добро на переговоры защитника Николаса Ломбертса с "Галатасараем", информирует Fotomac.

Отмечается, что бельгийский 31-летний защитник и стамбульский клуб пока не пришли к договоренности.

Напомним, по информации СМИ, сине-бело-голубые оценивают Ломбертса в сумму около 3 миллионов евро.
Теги: Ломбертс Зенит Галатасарай
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:30) #
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Что-то дешево откровенно.
Регистрация: 12.11.2007
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