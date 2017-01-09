В "Барселоне" опровергли слухи о возможном уходе Ивана Ракитича в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике опроверг слухи о возможном трансфере полузащитника Ивана Ракитича в "Манчестер Сити". Напомним, хорват не попал в заявку команды на матч Примеры с"Вильярреалом"."Отсутствие Ракитича никак не связано с этими слухами. СМИ, представляют они Испанию или Хорватию, публикуют информацию, которая и на четверть не соответствует правде. Формирование стартового состава - моя задача", - сказал Энрике в эфире Movistar+.Вице-президент каталонцев Хорди Местре сообщил, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником."Мы ведём переговоры по продлению контракта. В „Барселоне“ любят Ракитича как игрока и как личность. У него есть действующий контракт, и мы хотим, чтобы Иван остался", - сказал Местре.