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Игорь Криушенко: Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают

Тренер Игорь Криушенко, возглавляющий белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ", поделился мнением о наставнике ЦСКА Викторе Гончаренко и Леониде Слуцком, ранее возглавлявшем "армейцев".

"Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел всё знать. Он всегда задавал вопрос "Почему?". Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.

Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь "Москвы". А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы "Москвы" в ОАЭ.

Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Всё-таки это личная информация", – цитирует Криушенко Tribuna.
Теги: Слуцкий Гончаренко
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 09:58) #
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Пельменную откроет?


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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