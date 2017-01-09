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Вячеслав Колосков: хотим иметь в финальной части чемпионата мира Таиланд с Андоррой?
Почетный президент РФС и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков дал свою оценку возможному расширению чемпионата мира до 48 сборных.
– Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?
– Допустим, США и Китай.
– Это только два монстра. Но даже им придется строить стадионы. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого!
Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится, – цитирует Колоскова "СЭ".
– Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?
– Допустим, США и Китай.
– Это только два монстра. Но даже им придется строить стадионы. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого!
Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится, – цитирует Колоскова "СЭ".
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