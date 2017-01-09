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Вячеслав Колосков: хотим иметь в финальной части чемпионата мира Таиланд с Андоррой?

Почетный президент РФС и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков дал свою оценку возможному расширению чемпионата мира до 48 сборных.

– Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?

– Допустим, США и Китай.

– Это только два монстра. Но даже им придется строить стадионы. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьемся этого!

Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошел до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится, – цитирует Колоскова "СЭ".
Теги: Колосков
Сегодня, 09:30
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№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бред полный. Причем здесь Таиланд и Андорра?

Вот 48 лучших сборных мира:
Аргентина
Бразилия
Германия
Чили
Бельгия
Колумбия
Франция
Португалия
Уругвай
Испания
Швейцария
Уэльс
Англия
Хорватия
Польша
Италия
Коста-Рика
Мексика
Перу
Эквадор
Исландия
Нидерланды
Ирландия
Турция
Словакия
Венгрия
Босния и Герцеговина
США
Иран
Украина
Австрия
Северная Ирландия
Сенегал
Кот-д'Ивуар
Тунис
Египет
Южная Корея
Алжир
Румыния
Парагвай
Швеция
Греция
Чехия
Сербия
Япония
Дания
Австралия


Что наша сборная лучше Дании, Греции, Швеции, Парагвая, Румынии, Кот-д'Ивуара идущих в районе 40-х мест?

Если СИЛЬНО не расширять представительство команд из Азии, Африки, Океании... то не будет НИКАКИХ команд уровня Таиланд.
НЕ БУДЕТ.

Просто будет больше добротных команд из Европы.

Посмотрите ЕЩЕ РАЗ ТОП48 команд мира скажите кто настолько плохо, что не достоин играть на ЧМ, а вот мы гораздо лучше и мы достойны (речь не о домашнем ЧМ, где мы по умолчанию, а вообще о ЧМ).

А на счет стран, которые могут принять - в этом как раз ничего сложного нет.
Просто в большинстве случаев будет ДВЕ принимающих страны. В Европе это вообще не проблема. Прецеденты были.


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Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 09:36) #
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По другому и нам туда не попасть... А если попадём, то только такие команды, дай бог, и обыграем...


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
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