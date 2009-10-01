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Йоан Молло проходит медосмотр для перехода в "Зенит"

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло проходит в Санкт-Петербурге медосмотр перед заключением контракта с "Зенитом", информирует "СЭ".

Сообщается, что если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.
Теги: Зенит Молло
Сегодня, 11:53
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83
(9)
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№83 Написал: spartak1975 (Сегодня, 14:05) #
  • -3
  •  (3)
online

Ну теперь как минимум 5 педерастов в одной команде.Голубая мечта Петербурга
Регистрация: 17.11.2009
№82 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хах..)))

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: МОЛЛО - ЭТО СЕКОНД-ХЕНД, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН РОССИЙСКОМУ ФУТБОЛУ

(Статья здесь - на сайте.)

Неужели великая рекламная команда на сэкондхэнд перешла?? sunglasses


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№81 Написал: Батька (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: капля никотина
Но, ....бла..... вы пeдика купили!!! Я понял почему так возмущался ГСО!! Ну сто процентов!!! Теперь понятно что за "секонд-хенд" Гена имел ввиду, что за потерянную свежесть....

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№80 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Батька
То что он пед-ик это хорошо =) будет с Дзюбой в раздевалке пощечины давать Лодыгину

А потом с Радимовым завывать дуэтом "я плАчу" smile Точно их там по цвету подбирают


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№79 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:47) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Mitrich
Двоякие чувства однако.

Именно они. Двоякие. Двуствольчатые.

Ну намекают что Роналду тоже пeдик - и как то пох. Здесь же футбол, а не всеобщий будуар.

Но, ....бла..... вы пeдика купили!!! Я понял почему так возмущался ГСО!! Ну сто процентов!!! Теперь понятно что за "секонд-хенд" Гена имел ввиду, что за потерянную свежесть....
Регистрация: 3.03.2007
№78 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:46) #
  • +3
  •  (7)

Геннадий Орлов: Молло - это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу
Регистрация: 20.04.2016
№77 Написал: Батька (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (7)

То что он пед-ик это хорошо =) будет с Дзюбой в раздевалке пощечины давать Лодыгину laughing
Регистрация: 9.09.2016
№76 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А маразматик ГЕНА говорил что это игрок второго сорта,мусор для команд борющихся за выживания.Надо дядю ГЕНУ слушать.
Регистрация: 8.05.2016
№75 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Главное что не черный. Привет, старый друг.

На самом деле очень сильный футболист - лучшее пока что из приобретенного. И то что он пед - будет гнать его вперед аки Быстрова в том приснопамятном сезоне.

С игроком повезло, а с общей атмосферой в клубе... - вас заподьeбывают теперь до полусмерти.


Приветствую! Вот тут соглашусь с тобой на все 100% Мишаня. Двоякие чувства однако.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№74 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: maradona72
Черненький, который на фотках сзади, все время два пальца показывает. Это к чему он?

Двустволки они оба, мол smile Двудулки даже


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№73 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
кто бы говорил...такой визг по стране из-за первой строчки в таблице - оглохнуть можно.

А ты их не осуждай. Первый раз за столько-то лет. Пускай порадуются. Не долго осталось.
Регистрация: 29.11.2014
№72 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: Mitrich
Да, увидел вторую фотку в койке ... я в недоумении. Это уже как то напрягло, меня лично. Повторяю я однозначно не толерантный.

Главное что не черный. Привет, старый друг.

На самом деле очень сильный футболист - лучшее пока что из приобретенного. И то что он пед - будет гнать его вперед аки Быстрова в том приснопамятном сезоне.

С игроком повезло, а с общей атмосферой в клубе... - вас заподьeбывают теперь до полусмерти.
Регистрация: 3.03.2007
№71 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,

Да, увидел вторую фотку в койке ... я в недоумении. Это уже как то напрягло, меня лично. Повторяю я однозначно не толерантный.

Цитата: maradona72
Здоров!


Привет Серега!
Ну я тебе как то говорил вроде, что я не против заднеприводных в жизни, нам здоровым и нормальным больше девок достанется. Но футбол это же практически бой, там гомосекам по моему не место. Да и неприятно как то будет мне такое в любимой команде видеть.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№70 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=mongolor]Он вроде левого хава играть любит а там и Мак и Шатов и Данни вылезет на дембельский аккорд.

Осенью Спартаку он и слева, и справа "привозил". А Данни до травмы в центре под нападающими играл.
Регистрация: 29.11.2014
№69 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:25) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Mitrich
? Я не толерантен однозначно, и меня бы не порадовал приход п***ка.
Хотя понятно одно, что тут сейчас "обиженки" и мне ярлык повесить могут, но это то похер.

Да пускай епется куда хочет, мы же в цивилизованном мире живем, Мити. Главное , что бы футбол играл smile

Здоров!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№68 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:24) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Mitrich
Хотя понятно одно, что тут сейчас "обиженки" и мне ярлык повесить могут, но это то похер.

А для мужчины нормально выкладывать постельные фото с другим мулатиком? У Молло это повсеместно. Ты бы сам выложил в инста свою фотку с мужиком в постели? это первый вопрос. Второй. Какие тебе нужны убойные доказательства? Реальные фото, где он своё дупло подставляет своему другу?


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№67 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:21) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Батька
в питере таких любят
встречайте
манифест вот ему в дымоход и засуньте)


Черненький, который на фотках сзади, все время два пальца показывает. Это к чему он?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№66 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
вы б все болели молча - было бы хорошо. А то стоит такой звон по Рассее

кто бы говорил...такой визг по стране из-за первой строчки в таблице - оглохнуть можно.
по теме - Луческу знает что делает...наверное


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№65 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Новость хорошая однозначно.
Один вопрос, откуда ясно, что он заднеприводный? Из фото?
Я на югах так же езжу в машине в одних шортах. Рядом такой же - по моему не криминал. Что там ещё то серьга? Не ну есть ли реальные какие то факты? Я не толерантен однозначно, и меня бы не порадовал приход п***ка.
Хотя понятно одно, что тут сейчас "обиженки" и мне ярлык повесить могут, но это то похер.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№64 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
вы б все болели молча - было бы хорошо. А то стоит такой звон по Рассее, как будто разом все бомжи вдруг уронили добытую пушнину. И так с 2007-го года - десять лет, блеать!!![/quote]

Ты опять "злисься". Причем здесь "пушнина" и "блеать" я не понял. Это ты от избытка нахлынувших чувств-с. И потом, если не лень, посчитай количество постов на всех ветках от спартачей и примкнувших к ним олдовых болельщиков, Федей Погореловых и т.д., и ты поймешь откуда тебе слышится "звон".
Регистрация: 29.11.2014
№63 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Гена где ты,дедушка satisfied
Регистрация: 17.10.2016
№62 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Оба-на. Заднеприводной Молло в Зените. Есть с кем разгуляться.
Мамаев насторожился.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№61 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: капля никотина
Не - Гене теперь чтоб сохранить остатки пообвисшего лица придется сделать следующее:

1. Сначала обьяснить что взяли игрока скамейки

2. Потом, когда Молло начнет играть лучше чем игроки основы (а он сильнее всех, кто может быть на его месте) тихонько скрежетать суставами, что мол парню пора бы выдать шанс (когда слепому будет ясно что он сильнее всех)

3. Когда Молло зафеерит (а он зафеерит - это исключительно игрок прям под Луческу - универсальный, быстрый, сильный , умный и двужильный) - обыкновенные для Гены ржавые фанфары, с общим рефреном - "Я же говорил!!!" (что именно он говорил - стандартно будет опускаться).

Вот так, товарищи бомжи. Глядя на Гену, как то уже хохлы выглядят уравновешенными и ответственными гражданами.

А про своего Рейнгольда ничего сказать не хочешь?Насколько данный человек в маразме и адеквате?Или в своих рядах не видно?

Да впринципи такой же старичек,но в данном случае именно Орлов говорил за Молло и вот как может все подучиться,а ты не будь стрелочником;)
Регистрация: 3.11.2016
№60 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (12)

Цитата: Boss52
Я болею за Зенит, а не за ГС.

вы б все болели молча - было бы хорошо. А то стоит такой звон по Рассее, как будто разом все бомжи вдруг уронили добытую пушнину. И так с 2007-го года - десять лет, блеать!!!
Регистрация: 3.03.2007
№59 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Опять наш зенит пичинен скупает рфплский секон хенд,Геннадий Сергеевич будет не доволен


--------------------
Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№58 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Не - Гене теперь чтоб сохранить остатки пообвисшего лица придется сделать следующее:

1. Сначала обьяснить что взяли игрока скамейки

2. Потом, когда Молло начнет играть лучше чем игроки основы (а он сильнее всех, кто может быть на его месте) тихонько скрежетать суставами, что мол парню пора бы выдать шанс (когда слепому будет ясно что он сильнее всех)

3. Когда Молло зафеерит (а он зафеерит - это исключительно игрок прям под Луческу - универсальный, быстрый, сильный , умный и двужильный) - обыкновенные для Гены ржавые фанфары, с общим рефреном - "Я же говорил!!!" (что именно он говорил - стандартно будет опускаться).

Вот так, товарищи бомжи. Глядя на Гену, как то уже хохлы выглядят уравновешенными и ответственными гражданами.


Если все, что ты сказал про будущую игру Молло в Зените , сбудется, то, что при этом будет говорить ГС мне все равно. Я болею за Зенит, а не за ГС. А про хохлов ты зря "загнул". Не надо "приплетать" к спору о футболе политику. Ты об их "уравновешенности и ответственности" расскажи жителям Донецка и Луганска.
Регистрация: 29.11.2014
№57 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:06) #
  • +6
  •  (12)

Цитата: Я-Спартач
будет кокошку у мамаева отбивать)

а вираж очередного заднеприводного проглотит ,не привыкать!

в питере таких любят
встречайте
манифест вот ему в дымоход и засуньте)

п***к, бла!!!!

Это все меняет. Берите даром. Так как с Кокошей конкуренции не выйдет - будет любовь и трение лобками в раздевалке.

Духовник из-за шкафчиков подсматривает.

Луческу плачет.

Гена трещит про самый толлерантный клуб.

Вираж сворачивается в сфинктер.

Занавес.
Регистрация: 3.03.2007
№56 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Секонд хенд в зените)))дядя гена не одобрит!!!
Регистрация: 3.11.2016
№55 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:05) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
будет кокошку у мамаева отбивать)

а вираж очередного заднеприводного проглотит ,не привыкать!

в питере таких любят
встречайте
манифест вот ему в дымоход и засуньте)

Первым делом пошел на мужиков смотреть?


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№54 Написал: Батька (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Я-Спартач
будет кокошку у мамаева отбивать)

а вираж очередного заднеприводного проглотит ,не привыкать!

в питере таких любят
встречайте
манифест вот ему в дымоход и засуньте)

laughing
Регистрация: 9.09.2016
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