"Крылья Советов" сыграют контрольный матч с румынским "Пандурием"

Футболисты "Крыльев Советов" проведут товарищеский матч с румынским "Пандурием" на первом подготовительном сборе в Турции.В понедельник игроки самарцев отправились в турецкую Анталью, а затем проследуют в Белек. Сбор продлится до 21 января, в нем примут участие 25 футболистов:вратари - Евгений Конюхов, Гиорги Лория, Виталий Шильников;защитники - Иван Таранов, Сергей Божин, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, Владислав Масальский, Максим Васильев;полузащитники - Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато, Николай Кирица, Джанни Бруно;нападающие - Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович.Также в Турции с командой будут тренироваться 24-летний защитник ярославского "Шинника" Кирилл Гоцук и 26-летний полузащитник "Тюмени" Данил Кленкин.