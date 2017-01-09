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"Зенит" продолжает переговоры с Анатолием Тимощуком

"Зенит" продолжает переговоры с Анатолием Тимощуком о его приглашении в тренерский штаб Мирчи Луческу, информирует "Спорт день за днем".

Уже несколько дней 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале, находится в Петербурге и регулярно общается с руководством клуба.

Переговоры затягиваются из-за вопросов по срокам контракта. "Зенит" предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс полузащитник сине-бело-голубых хочет подписать более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.
Теги: Зенит Тимощук
Сегодня, 12:34
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№9 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
А еще он активно жертвовал свои деньги на лечение военных ато, бойцов националистических отрядов украины. Потрясающей щедрости человек. Видимо всем сердцем любит Россию.[/quote]

Ну любить Россию он не обязан, и от украинского гражданства он не отказывался. Этого от легионеров никто и не требует. Но, по-моему, и ничего плохого о нашей стране не говорил. Про деньги на лечение "бойцов" не знал. Хотя ко всему, что "приплывает" из Украины сейчас отношусь настороженно.
Регистрация: 29.11.2014
№8 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vad812
Не нужно сюда политику присоединять.

Действительно. А еще говорят что Гитлер был талантливым художником. Давайте когда вспоминать о Гитлере политику не будем присоединять - будем к нему относиться как к художнику. Так?
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
опять шалупонь в России
Регистрация: 1.04.2013
№6 Написал: vad812 (Сегодня, 13:19) #
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Не нужно сюда политику присоединять. Толя не чужой для "Зенита".
Регистрация: 4.10.2016
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Сибирь»
И закупит оружие для АТО на российские деньги.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Третий приход Христа
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Он был капитаном в Шахтере Луческу. У него есть европейский опыт игры в Баварии.

А еще он активно жертвовал свои деньги на лечение военных ато, бойцов националистических отрядов украины. Потрясающей щедрости человек. Видимо всем сердцем любит Россию.
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Такого уровня "опорника" как Тимощук в Зените не было и пока нет. Даже Денисов в свои лучшие годы был хуже. Тимощук в то время "выгрызал" в защите все. Он был капитаном в Шахтере Луческу. У него есть европейский опыт игры в Баварии. Но не всем даже очень хорошим футболистам суждено стать тренерами. Здесь все зависит от Луческу.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 12:45) #
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Щеневмерликов подбирают


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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