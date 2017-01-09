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09:59
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
08:30
Александр Караваев забил гол и отдал голевую передачу в первом матче за "Фенербахче" (видео) (3)
Александр Караваев забил гол и отдал голевую передачу в первом матче за "Фенербахче" (видео) (3)
Вчера 23:46
Рикарду Карвалью будет играть за команду Андре Виллаш-Боаша (2)
Рикарду Карвалью будет играть за команду Андре Виллаш-Боаша (2)
Вчера 23:28
Натан Аке вернулся в "Челси"
Натан Аке вернулся в "Челси"
Вчера 23:13
Фелипе Мело официально стал игроком "Палмейраса"
Фелипе Мело официально стал игроком "Палмейраса"
Вчера 22:25
"Сельта" одержала уверенную победу над "Малагой"
"Сельта" одержала уверенную победу над "Малагой"
Вчера 22:14
"Локомотив" поздравил Вадима Евсеева с днём рождения (2)
"Локомотив" поздравил Вадима Евсеева с днём рождения (2)
Вчера 22:05
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"Милан" одолел "Кальяри" (1)
Вчера 22:02
Киран Триппьер: всегда готов помочь команде
Киран Триппьер: всегда готов помочь команде
Вчера 21:51
Роналдо: "Реал" должен бороться за все титулы
Роналдо: "Реал" должен бороться за все титулы
Вчера 21:29
Александр Гладкий может перейти в "Фенербахче" (1)
Александр Гладкий может перейти в "Фенербахче" (1)
Виталий Дьяков: я в Москве, но где буду в дальнейшем - неизвестно
Защитник Виталий Дьяков прокомментировал информацию о расторжении своего контракта с "Томью".
"Мой контракт с "Томью" расторгнут. Но пока по поводу планов сказать ничего не могу. Непонятная ситуация. Я в Москве, но где буду в дальнейшем - неизвестно", - цитирует Дьякова "Р-Спорт".
"Мой контракт с "Томью" расторгнут. Но пока по поводу планов сказать ничего не могу. Непонятная ситуация. Я в Москве, но где буду в дальнейшем - неизвестно", - цитирует Дьякова "Р-Спорт".
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