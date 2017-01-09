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Виталий Дьяков: я в Москве, но где буду в дальнейшем - неизвестно

Защитник Виталий Дьяков прокомментировал информацию о расторжении своего контракта с "Томью".

"Мой контракт с "Томью" расторгнут. Но пока по поводу планов сказать ничего не могу. Непонятная ситуация. Я в Москве, но где буду в дальнейшем - неизвестно", - цитирует Дьякова "Р-Спорт".
Теги: Дьяков Томь
Сегодня, 12:38
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№4 Написал: пантейлемон (Сегодня, 14:03) #
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online

ИДИ В СПАРТАК ТАМ ВСЕХ БЕРУТ НА ТРЕТИЙ СОСТАВ НАТЯГИВАЮТ КАК РАЗ ЕЩЕ ПЯТОК ЛЮДИШЕК НУЖНО laughing
Регистрация: 21.09.2016
№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Ростов»
Виталик! Зайди в Локомотив, у них вроде уходят Шишкин и Логашов. Может возьмут? Если не получится просись в Ростов. У нас уже ушел П.Гуйе, а в конце сезона уйдет Навас. Может Бердыев согласится тебя взять. Как никак несколько сезонов играл за Ростов и вполне хорошо.
Да забыл сказать. Динамо обходи самой далекой дорогой. Хотя ты сам это испытал и не тебя учить.
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
чемодан, вокзал, Ростов )))
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ты , есть балбес ! В Ростове нужно было оставаться ! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 23.09.2016
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