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Дом Роберто Фирмино был обкраден на сумму в 70 тысяч евро

Воры проникли в дом нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино и вынесли драгоценности, часы и одежду на общую сумму в £70 тыс.

Грабители начали следить за домом бразильца в канун Рождества. Когда Фирмино с семьей уехал в отпуск, преступники залезли в пустой дом.

После ограбления руководство "красных" приняло решение перевести игрока и его семью в одну из местных гостиниц. Фирмино также выделили охрану, которая отныне будет отвечать за безопасность футболиста.

Газета.ru
Сегодня, 12:41
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