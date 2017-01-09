Дом Роберто Фирмино был обкраден на сумму в 70 тысяч евро

Воры проникли в дом нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино и вынесли драгоценности, часы и одежду на общую сумму в £70 тыс.Грабители начали следить за домом бразильца в канун Рождества. Когда Фирмино с семьей уехал в отпуск, преступники залезли в пустой дом.После ограбления руководство "красных" приняло решение перевести игрока и его семью в одну из местных гостиниц. Фирмино также выделили охрану, которая отныне будет отвечать за безопасность футболиста.