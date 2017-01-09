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Вадим Скрипченко изменил состав тренерского штаба "Крыльев Советов"

В тренерском штабе "Крыдьев Советов" произошли перестановки, передает официальный сайт самарцев.

Клуб покинули Барт Кауберх и Ги Мартенс, а новым тренером по физподготовке стал Олег Саматов. Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 12:48
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№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Саматов??? трындец крыльям.. scream


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: Leon1960 (Сегодня, 13:19) #
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я думал опять Урал киданул,на Афанасьеву глаз положил,ан нет Саматов
Регистрация: 24.03.2016
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