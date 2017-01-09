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Константин Сарсания: мне пока сложно сказать, зачем "Зениту" нужен Молло

Известный агент, бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания усомнился в целесообразности трансфера полузащитника самарских "Крыльев Советов" Йоана Молло в петербургский клуб.

"В принципе игрок квалифицированный: может создать остроту впереди. Но у него иногда хромает игровая дисциплина: может не добежать или сотворить еще что-то подобное.

Зачем он команде, мне пока сложно сказать, надо спросить у Мирчи Луческу. Может быть, он считает, что на данный момент нет игроков, которые могут сильно сыграть индивидуально; может быть, он хочет что-то перестроить.

Интересный выбор, потому что в принципе человек даже в "Сент-Этьене" не всегда играл, а Самара есть Самара. В общем, игрок интересный, но впишется ли он в команду, большой вопрос", - цитирует Сарсанию ТАСС.
Теги: Сарсания Зенит Молло
Сегодня, 13:11
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19
(2)
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:09) #
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Цитата: Mitrich
Это ЗАЧЕТ! ))))

Надеемся на ваших парней с "Виража" - должны помочь нам всем в этом нелегком деле.
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Будем выкручиваться наизнанку - только бы оскорбить и оболгать. Более ничего не остается


Это ЗАЧЕТ! ))))


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№17 Написал: ADonskoi (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (0)

Мирчу не надо учить, он еще всех научит, в том числе подающего надежды Сарсанию.
Регистрация: 17.07.2014
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:53) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: serega_user
это спецы из "народного" питомника...да еще и львиная их доля хотела видеть его в спартаке, а тут облом...в Зенит переходит, теперь заднеприводным будет считаться и вообще ничкемным игрочишкой

Абсолютно так. Будем выкручиваться наизнанку - только бы оскорбить и оболгать. Более ничего не остается
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:53) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Wonderland

Так потому и цвет светло-синий.

ты дальтоник или совсем слепой? это когда титов спартаку изменял? он всегда был приверженцем розового цвета(красный+белый).


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№14 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Батька
Лунева, Цалагова

Тоже типа икра... Лягушачья в случае Молло - голубенькая такая икра лягушатников. "Жамапель Молло". Выдающаяся такая жомапель, всем жомапелям жомапель!


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№13 Написал: Батька (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)

Радует зенит меня ... раньше Халков, Гараев, Витцелей, Дани по 30-50 лямов игрокво брали из ведущих лиг, клубов и сборных, а теперь Молло (лавочников СантЭтьена из Крыльев) суппер, молодцы, Лунева, Цалагова =)))) laughing
Регистрация: 9.09.2016
№12 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:46) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: myspartaksuperclub
У нас доморощенные "дровосеки" и раньше в моде были

Так потому и цвет светло-синий. У ВАС smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№11 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 13:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
Цитата: sergei23
сколько смотрел игр с Молло за крылья не разу не видел, что бы он не добежал... что так все "спецы" против него?

это спецы из "народного" питомника...да еще и львиная их доля хотела видеть его в спартаке, а тут облом...в Зенит переходит, теперь заднеприводным будет считаться и вообще ничкемным игрочишкой

Ну вообще та камрад он и правда заднеприводный,просто еще не сделал каминг аут,наш зенит пичинен просто не знает кого покупать


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№10 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»

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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergei23
сколько смотрел игр с Молло за крылья не разу не видел, что бы он не добежал... что так все "спецы" против него?

это спецы из "народного" питомника...да еще и львиная их доля хотела видеть его в спартаке, а тут облом...в Зенит переходит, теперь заднеприводным будет считаться и вообще ничкемным игрочишкой


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: sergei23
сколько смотрел игр с Молло за крылья не разу не видел, что бы он не добежал... что так все "спецы" против него?

на то они и спецы чтобы знать и замечать. Я вот сколько смотрел матчи Крыльев (не так много) в упор не замечал этого Молло, для меня он ничем не выделялся на фоне остальных. Я даже не знаю как он выглядит в лицо, хотя полкоманды Крыльев знаю.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№7 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 13:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Всегда считался очень талантливым игроком с трудным характером, но в Крыльях показал себя взрослым. Если Зенит составит с ним правильный контракт(маленький оклад и большие бонусы), то это будет идеальной сделкой без риска.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№6 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: myspartaksuperclub
прорубил окно в футбольную гейропу.

Дровосеки раз
Дровосеки два
Рожденные прорубать smile


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:24) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Wonderland
Будет заднеприводным символом форточки в Гейропу

это наш спартак покупкой де зуев прорубил окно в футбольную гейропу.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 13:24) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
сколько смотрел игр с Молло за крылья не разу не видел, что бы он не добежал... что так все "спецы" против него?
Регистрация: 24.10.2010
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:23) #
  • -2
  •  (14)

Цитата: капля никотина
профессионалы брезгливо морщатся.....


Похоже, это из серии: "Так, не доставайся же ты никому!"

Главное, в традициях: Бухаров...Рязанцев...Домингес
...Соловьев...


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:14) #
  • -3
  •  (17)

На этих детских трансферах разве чего то можно попилить???

И настоящие профессионалы брезгливо морщатся.....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:13) #
  • -13
  •  (17)

Так п*дик же! Будет заднеприводным символом форточки в Гейропу


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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