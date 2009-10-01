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Юрий Жирков: отрыв от "Спартака" всего пять очков, это отыгрывается

Защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков рассказал о завершении отпуска и целях на вторую половину сезона.

— Юрий, как прошел отпуск? Где побывали?

— Отдохнул, все нормально. Ездили вместе с семьей в Калининград и теплые страны.

— Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?

— У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.

— Знакомы ли вы с кем-то из новичков, например, с Цаллаговым?

— Да, знаю его как футболиста, много пересекались на поле как в официальных матчах, так и на сборах.

— Какие цели ставит перед собой "Зенит" — выиграть чемпионат и Лигу Европы?

— Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой — всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.

— Что скажете об "Андерлехте"?

— В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, "АЗ" в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.

ФК "Зенит"
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 13:18
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7
(1)
№7 Написал: Батька (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (3)

Что языком чесать посмотрим по первым весенним турам, как побегут команды, отыграть то можно любой отрыв хоть 10 хоть 15 но не все зависит от вас одних, а вот у Спартака все в их ногах и головах, смогут выиграть 10 игр из этих 13, будут чемпионами с 70 очками !
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:50) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да легко,тем более была бы стоящая команда на первом месте, можно было бы переживать, а так за два тура снова в дамках , цска их за 3 обойдут, ну а терек через 4 сравняется!!!
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:45) #
  • +2
  •  (6)

Да и 8 тоже фигня...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Wonderland (Сегодня, 13:39) #
  • -1
  •  (9)

Иванов уже на низком старте, нервно жмакает свисток


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ага,всего 5 очков за 13 туров это конечно мало.

в сезоне 2007 за 9 туров отыграли такой же отрыв, при учете того, что еще и очную встречу проиграли


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ага,всего 5 очков за 13 туров это конечно мало.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: kruga (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
особенно с помощью судей, не правда ли?


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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