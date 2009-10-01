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Юрий Жирков: отрыв от "Спартака" всего пять очков, это отыгрывается
Защитник сине-бело-голубых Юрий Жирков рассказал о завершении отпуска и целях на вторую половину сезона.
— Юрий, как прошел отпуск? Где побывали?
— Отдохнул, все нормально. Ездили вместе с семьей в Калининград и теплые страны.
— Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?
— У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.
— Знакомы ли вы с кем-то из новичков, например, с Цаллаговым?
— Да, знаю его как футболиста, много пересекались на поле как в официальных матчах, так и на сборах.
— Какие цели ставит перед собой "Зенит" — выиграть чемпионат и Лигу Европы?
— Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой — всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.
— Что скажете об "Андерлехте"?
— В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, "АЗ" в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.
ФК "Зенит"
— Юрий, как прошел отпуск? Где побывали?
— Отдохнул, все нормально. Ездили вместе с семьей в Калининград и теплые страны.
— Можно ли сказать, что после непростой первой половины сезона удалось восстановить все силы?
— У меня были небольшие проблемы с ахиллом в конце первого круга, надеюсь, пауза помогла мне восстановиться.
— Знакомы ли вы с кем-то из новичков, например, с Цаллаговым?
— Да, знаю его как футболиста, много пересекались на поле как в официальных матчах, так и на сборах.
— Какие цели ставит перед собой "Зенит" — выиграть чемпионат и Лигу Европы?
— Конечно, мы всегда ставим перед собой самые высокие цели. Отрыв в чемпионате не такой большой — всего пять очков, и это отыгрывается. Будем стараться и бросим все силы, чтобы выиграть. Надеюсь, новые футболисты в этом помогут.
— Что скажете об "Андерлехте"?
— В Лиге Европы все команды опасны, что доказал, например, "АЗ" в последней игре группового этапа. Такие команды всегда выкладываются на сто процентов.
ФК "Зенит"
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