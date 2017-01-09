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Валерий Непомнящий: просто не представляю, что дальше ждет "Томь"

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал, что не знает о том, что ожидает томский клуб.

"Я просто не представляю, что дальше ждет томский клуб. Знаю, что проблемы есть, но как они будут решаться - не имею понятия.

Руководство клуба сообщает, что томичи даже не надеются сохранить место в РФПЛ - о чем тут можно говорить?", - цитирует Непомнящего "СЭ".
Теги: Непомнящий Томь
Сегодня, 13:20
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№1 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
это зря, выпускайте дубль, и пусть жилы рвут, прокладывают себе дорого вперед, а там как получится...
Регистрация: 24.10.2010
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