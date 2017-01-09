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Антон Конченков вернулся в "Локомотив"

Вратарь Антон Конченков присоединился к "Локомотиву" после аренды из "Томи", сообщает "Чемпионат".

29-летний воспитанник "Локо" выступал за томскую команду с лета 2016 года, но вернулся в стан "железнодорожников" согласно опции в его контракте.
Теги: Локомотив Коченков
Сегодня, 13:29
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№2 Написал: паравоз (Сегодня, 14:11) #
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online

в ливер его.там воротчик нужен.

авторы, хоть бы в википедию посмотрели и фамилию правильно написали.
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Антон Коченков
http://news.sportbox.ru/Vidy_
sporta/Futbol/Anton-Aleksandr
ovich-Kochenkov-Futbol-020419
87

29 лет и нигде не играл
гениально


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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