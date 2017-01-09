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Александр Кокорин: сейчас бы я в Китай не поехал
Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о прошедшем отпуске, а также поделился впечатлениями от прохождения медобследования.
- Проблем нет, все сдали, допустили. Готовы полностью.
- Как отпуск провели?
- Отлично. Был в странах, где тепло, солнце, море. Купался. Первое время старался с девушкой, а потом – с семьей.
- Скоро «Зениту» играть в Лиге Европы. Говорили об «Андерлехте»?
- Только сейчас собираемся, проходим обследование. Еще даже Луческу не видели. Позже будет тренировка, хотелось бы сначала всех собрать.
- С новичками успели познакомиться?
- Нет, не видели никого.
- С Цаллаговым вам не нужно этого делать, вы его знаете.
- Да, хорошо его знаю, с ним проблем в общении не может быть.
- Уход Витселя насколько изменит игру команды?
- Тяжело сказать, лучше на этот вопрос тренер ответит. Все знают, что Аксель – классный футболист европейского уровня, провел много лет здесь. Можно пожелать только удачи.
- Удивились его выбору?
- Все знали, что он хочет уйти. Были у него договоренности или нет – неизвестно. Он этого хотел, не скрывал.
- Все думали, что он перейдет в «Ювентус».
- Ну он же сказал по-честному, что у него было предложение, от которого тяжело отказаться.
- Вы бы поехали в Китай?
- Нет, сейчас бы не поехал, - приводит слова Кокорина «Советский спорт»
- Проблем нет, все сдали, допустили. Готовы полностью.
- Как отпуск провели?
- Отлично. Был в странах, где тепло, солнце, море. Купался. Первое время старался с девушкой, а потом – с семьей.
- Скоро «Зениту» играть в Лиге Европы. Говорили об «Андерлехте»?
- Только сейчас собираемся, проходим обследование. Еще даже Луческу не видели. Позже будет тренировка, хотелось бы сначала всех собрать.
- С новичками успели познакомиться?
- Нет, не видели никого.
- С Цаллаговым вам не нужно этого делать, вы его знаете.
- Да, хорошо его знаю, с ним проблем в общении не может быть.
- Уход Витселя насколько изменит игру команды?
- Тяжело сказать, лучше на этот вопрос тренер ответит. Все знают, что Аксель – классный футболист европейского уровня, провел много лет здесь. Можно пожелать только удачи.
- Удивились его выбору?
- Все знали, что он хочет уйти. Были у него договоренности или нет – неизвестно. Он этого хотел, не скрывал.
- Все думали, что он перейдет в «Ювентус».
- Ну он же сказал по-честному, что у него было предложение, от которого тяжело отказаться.
- Вы бы поехали в Китай?
- Нет, сейчас бы не поехал, - приводит слова Кокорина «Советский спорт»
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