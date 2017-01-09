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Александр Кокорин: сейчас бы я в Китай не поехал

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о прошедшем отпуске, а также поделился впечатлениями от прохождения медобследования.

- Проблем нет, все сдали, допустили. Готовы полностью.

- Как отпуск провели?

- Отлично. Был в странах, где тепло, солнце, море. Купался. Первое время старался с девушкой, а потом – с семьей.

- Скоро «Зениту» играть в Лиге Европы. Говорили об «Андерлехте»?

- Только сейчас собираемся, проходим обследование. Еще даже Луческу не видели. Позже будет тренировка, хотелось бы сначала всех собрать.

- С новичками успели познакомиться?

- Нет, не видели никого.

- С Цаллаговым вам не нужно этого делать, вы его знаете.

- Да, хорошо его знаю, с ним проблем в общении не может быть.

- Уход Витселя насколько изменит игру команды?

- Тяжело сказать, лучше на этот вопрос тренер ответит. Все знают, что Аксель – классный футболист европейского уровня, провел много лет здесь. Можно пожелать только удачи.

- Удивились его выбору?

- Все знали, что он хочет уйти. Были у него договоренности или нет – неизвестно. Он этого хотел, не скрывал.

- Все думали, что он перейдет в «Ювентус».

- Ну он же сказал по-честному, что у него было предложение, от которого тяжело отказаться.

- Вы бы поехали в Китай?

- Нет, сейчас бы не поехал, - приводит слова Кокорина «Советский спорт»
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 13:54
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(2)
№11 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
сначала с девушкой старался =)) ?? а потом уже с семьей ... а пока он с девушкой старался на Мальдивах, семья дома его ждада laughing[/quote]

Действительно двусмысленно высказался. Одно слово - футболист. Там и другие (кроме твоего) варианты возможны. Правда то, что "старался", хорошо.
Регистрация: 29.11.2014
№10 Написал: XERX - (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ой трепло пля !!!
Регистрация: 23.05.2009
№9 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 14:06) #
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кокорин по прозвищу "руки в боки".....колхозник пля
Регистрация: 18.12.2012
№8 Написал: Wonderland (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (4)

Да ты и мимо Китая промахнешся


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№7 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (4)

Китайцы берут игроков, а не их подобие.
Регистрация: 3.04.2013
№6 Написал: Батька (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (3)

Первое время старался с девушкой, а потом – с семьей.

flushed сначала с девушкой старался =)) ?? а потом уже с семьей ... а пока он с девушкой старался на Мальдивах, семья дома его ждада laughing
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 13:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Саша туда зовут только настоящих профи,чтобы китайские дети смотрели на них и учились,в нашем зените пичинене таких нет,все еще не понимаю как взяли они Витселя


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№4 Написал: kruga (Сегодня, 13:59) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
твой уровень - 5 любительская лига Антарктиды


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну если там введут лимит на легионеров - не Россиян, то обязательно поедешь
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»

Ибо не уровень


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (4)

а тебя и не позовут


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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