Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:37
Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
09:59
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
"Локомотив" объявил Роману Шишкину, что он может искать себе другую команду
Пятеро игроков не полетят с "Локомотивом" на первый сбор команды в Испании. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.
Как передает "Чемпионат", в конце декабря игроки по электронной почте получили официальные уведомления от руководства клуба, в котором им было сообщено, что по инициативе главного тренера они не примут участия на сборах и будут переведены в молодёжную команду.
Помимо этого стало известно, что Роман Шишкин получил официальное разрешение на ведение переговоров с другими клубами. При этом сам игрок был намерен остаться в "Локомотиве", но после общения с руководством клуба был вынужден согласиться на предложенные условия. Интерес к Шишкину на сегодняшний день проявляют "Спартак" и "Краснодар".
Как передает "Чемпионат", в конце декабря игроки по электронной почте получили официальные уведомления от руководства клуба, в котором им было сообщено, что по инициативе главного тренера они не примут участия на сборах и будут переведены в молодёжную команду.
Помимо этого стало известно, что Роман Шишкин получил официальное разрешение на ведение переговоров с другими клубами. При этом сам игрок был намерен остаться в "Локомотиве", но после общения с руководством клуба был вынужден согласиться на предложенные условия. Интерес к Шишкину на сегодняшний день проявляют "Спартак" и "Краснодар".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.