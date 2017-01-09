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"Локомотив" объявил Роману Шишкину, что он может искать себе другую команду

Пятеро игроков не полетят с "Локомотивом" на первый сбор команды в Испании. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.

Как передает "Чемпионат", в конце декабря игроки по электронной почте получили официальные уведомления от руководства клуба, в котором им было сообщено, что по инициативе главного тренера они не примут участия на сборах и будут переведены в молодёжную команду.

Помимо этого стало известно, что Роман Шишкин получил официальное разрешение на ведение переговоров с другими клубами. При этом сам игрок был намерен остаться в "Локомотиве", но после общения с руководством клуба был вынужден согласиться на предложенные условия. Интерес к Шишкину на сегодняшний день проявляют "Спартак" и "Краснодар".
Теги: Локомотив Шишкин
Сегодня, 16:00
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№14 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 17:26) #
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Цитата: Kolpino2
Все началось с Бузовой.

Началось всё не с Бузовой, а с вероломного увольнения блистательного профессионала, в лице восхитительной Ольги Юрьевны Смородской, которое многие месяцы предательски вынашивалось всей многосотенной армией болельщиков Локомотива. Человек дал клубу новую жизнь, у многих футболистов, на которых многие уже поставили крест появилось второе дыхание, что логично привело к завоеванию долгожданного трофея. Но тупую,уродливую машину необоснованного презрения и откровенно нелепого недовольства было уже не остановить...К чему это привело? К тому, например, что Уфа одерживает победу над "новым, теперь уже хорошим" Локомотивом не нанеся ни одного удара по воротам за игру. И это только начало.
Регистрация: 6.08.2016
№13 Написал: KUKHT. (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самое смешное,что скоро самого Сёмина погонят из Локо. Какой результат он может дать? С кем,если всех разгонит?
Регистрация: 1.01.2017
№12 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
В вики он уже в Краснодаре) Во ребята бегут впереди паровоза, во всех смыслах)))
Регистрация: 27.04.2009
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:14) #
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Цитата: ТИboo
и у Димы Тарасова и Оли Бузовой была образцово-показательная семья

Все началось с Бузовой.
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 17:12) #
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Шишкин в,,Краснодаре,.бы пригодился,мне он всегда нравился,когда ещё подавал надежды,просто не раскрылся.
Регистрация: 14.11.2015
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: patriot
Шпалыч лютует..

Точнее разгребает.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 17:04) #
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При Ольге Юрьевне такого бардака не было. Футболисты были уверены в завтрашнем дне и не дергались в ужасе от каждого телефонного звонка, опасаясь оказаться следующей жертвой несносного старика Семина, да и у Димы Тарасова и Оли Бузовой была образцово-показательная семья. А теперь...страх, ненависть, мытарства...
Регистрация: 6.08.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Посмотрим ...
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
шишкина в спартак..
Регистрация: 13.04.2016
№5 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 16:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Жалко. Работяга парень.
Регистрация: 23.03.2015
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 16:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
Шпалыч лютует..

видимо,иного пути нет,дружище!! worried


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Это вместо "Спасибо" за долгую и верную службу.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: SuperStar (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (9)

спартак ты где? твои воспитанники.обязаны забрать
Регистрация: 28.07.2016
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Шпалыч лютует..


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
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