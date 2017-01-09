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Сердар Азмун присоединится к "Ростову" в ОАЭ 10 января
Нападающий "Ростова" Сердар Азмун завтра, 10 января, присоединится к команде на сборе в ОАЭ, рассказали 161.ru в пресс-службе дончан.
"Сердар Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие проблемами с визой? Нет. Марко Девича на сборах команды нет", – отметил пресс-атташе желто-синих Иван Бодылевский.
"Сердар Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие проблемами с визой? Нет. Марко Девича на сборах команды нет", – отметил пресс-атташе желто-синих Иван Бодылевский.
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