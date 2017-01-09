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Сердар Азмун присоединится к "Ростову" в ОАЭ 10 января

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун завтра, 10 января, присоединится к команде на сборе в ОАЭ, рассказали 161.ru в пресс-службе дончан.

"Сердар Азмун присоединится к команде завтра. Связано ли отсутствие проблемами с визой? Нет. Марко Девича на сборах команды нет", – отметил пресс-атташе желто-синих Иван Бодылевский.
Теги: Азмун Ростов
Сегодня, 16:45
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2
(0)
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: скептик
Причем тут Девич ???

Тоже не пойму . Вроде и разговора не было ни какого .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: скептик (Сегодня, 16:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Причем тут Девич ???
Регистрация: 26.11.2016
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