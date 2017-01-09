Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Поль-Жорж Нтеп подписал контракт с "Вольфсбургом"

Полузащитник "Ренна" Поль-Жорж Нтеп стал игроком "Вольфсбурга", сообщает пресс-служба немецкой команды.

Сумма трансфера не разглашается, но предполагается. что "волки" выложили за переход игрока 8.5 миллионов евро. Соглашение между игроком и командой рассчитано до 2021 года. Француз также уже выбрал себе 9 игровой номер.
Теги: Вольфсбург Ренн Трансферы
Сегодня, 17:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.