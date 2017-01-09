Поль-Жорж Нтеп подписал контракт с "Вольфсбургом"

Полузащитник "Ренна" Поль-Жорж Нтеп стал игроком "Вольфсбурга", сообщает пресс-служба немецкой команды.



Сумма трансфера не разглашается, но предполагается. что "волки" выложили за переход игрока 8.5 миллионов евро. Соглашение между игроком и командой рассчитано до 2021 года. Француз также уже выбрал себе 9 игровой номер.