Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:37
Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
09:59
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
Поль-Жорж Нтеп подписал контракт с "Вольфсбургом"
Полузащитник "Ренна" Поль-Жорж Нтеп стал игроком "Вольфсбурга", сообщает пресс-служба немецкой команды.
Сумма трансфера не разглашается, но предполагается. что "волки" выложили за переход игрока 8.5 миллионов евро. Соглашение между игроком и командой рассчитано до 2021 года. Француз также уже выбрал себе 9 игровой номер.
Сумма трансфера не разглашается, но предполагается. что "волки" выложили за переход игрока 8.5 миллионов евро. Соглашение между игроком и командой рассчитано до 2021 года. Француз также уже выбрал себе 9 игровой номер.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.