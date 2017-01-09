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Жоаозиньо получил травму в отпуске (4)
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"Зенит" сегодня вышел из отпуска (1)
"Леганес" расторг контракт с Карлом Меджани
Защитник "Леганеса" Карл Меджани стал свободным агентом, информирует официальный сайт клуба.
С футболистом сборной Алжира было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
С футболистом сборной Алжира было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
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